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Ekonomi

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin ocak ayında tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçtiğini bildirdi.

Murat Temizer   | 23.02.2021
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgarlarından elde ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

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