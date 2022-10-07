Dolar
18.59
Euro
18.11
Altın
1,698.31
ETH/USDT
1,331.70
BTC/USDT
19,595.00
BIST 100
3,571.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Lezzet Festivali açılış töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın uluslararası rezervleri ekimde 25 milyar dolar azaldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri eylülde bir önceki aya göre 25 milyar dolar gerileyerek 540 milyar dolara düştü.

Emre Gürkan Abay   | 07.10.2022
Rusya'nın uluslararası rezervleri ekimde 25 milyar dolar azaldı

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Ekim 2022 itibarıyla 1 Eylül’e kıyasla yüzde 4,4 azalarak 565 milyar dolardan 540 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldı
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada istinaf talepleri reddedildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Mevlid-i Şerif" kitabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız

Benzer haberler

Rusya'nın uluslararası rezervleri ekimde 25 milyar dolar azaldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri ekimde 25 milyar dolar azaldı

BM, Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı

Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Sırbistan Başbakanı Brnabic: AB'nin Sırbistan'ı muaf tutmaması bir nevi yaptırım

Sırbistan Başbakanı Brnabic: AB'nin Sırbistan'ı muaf tutmaması bir nevi yaptırım
Rusya, ABD ve müttefiklerini Ukrayna'daki duruma daha fazla dahil olmama konusunda uyardı

Rusya, ABD ve müttefiklerini Ukrayna'daki duruma daha fazla dahil olmama konusunda uyardı
Biden: Nükleer 'Armageddon' riski 1962'deki Küba krizinden bu yana en yüksek seviyede

Biden: Nükleer 'Armageddon' riski 1962'deki Küba krizinden bu yana en yüksek seviyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet