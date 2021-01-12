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Ekonomi

Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçerek yüzde 22,9'a yükseldi.

Emre Gürkan Abay   | 12.01.2021
Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı Haziran 2020'e Mart 2020'ye kıyasla yüzde 20,8'den yüzde 22,9'a çıktı.

Böylece parasal değer olarak altın rezervleri 128,5 milyar dolara yükselirken, doların payı ise söz konusu dönemde yüzde 23,7'den yüzde 22,7'ye gerileyerek 124,6 milyar dolara düştü.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak, altın, avro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı.

Avro, yüzde 29,5’lik payla Rusya’nın rezervlerindeki en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12,2 düzeyinde bulunuyor.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 30 Haziran 2020 itibarıyla 561,1 milyar dolar düzeyindeydi.

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