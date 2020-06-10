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Ekonomi

Rusya'nın petrol geliri yüzde 25 azaldı

Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 30 milyar dolara geriledi.

Emre Gürkan Abay   | 10.06.2020
Rusya'nın petrol geliri yüzde 25 azaldı

Moskova

Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 30 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalarak 84,9 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 25 azalışla 30 milyar dolara geriledi.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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