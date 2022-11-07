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Ekonomi

Rusya'da otomobil satışları ekimde yüzde 62,8 düştü

Rusya'da otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 azalarak 45 bine geriledi.

Emre Gürkan Abay   | 07.11.2022
Rusya'da otomobil satışları ekimde yüzde 62,8 düştü Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 62,8 azalarak 45 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 25 düştüğü belirtildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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