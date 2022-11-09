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Ekonomi

Rusya'da enflasyon ekimde yavaşlama gösterdi

Rusya’da yıllık enflasyon ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 13,68’den yüzde 12,63’e düştü.

Emre Gürkan Abay   | 09.11.2022
Rusya'da enflasyon ekimde yavaşlama gösterdi

Moskova

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 12,08 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 14,1, hizmet ürünlerinin fiyatları yüzde 16,16 yükseldi.

Rusya’da yıllık enflasyon da ekimde bir önceki aya göre yüzde 13,68’den yüzde 12,63’e geriledi.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 12 ila yüzde 13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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