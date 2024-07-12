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Ekonomi

Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanabilir

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanabilir

Moskova

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, benzin ihracat yasağının, yüksek talep yaşanan dönemlerde iç piyasadaki durumu daha istikrarlı hale getirdiği belirtildi.

Yasağın, rafinerilerdeki planlanmış bakım süreçlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını da azalttığına işaret edilen açıklamada, "FAS, 1 Ağustos'tan itibaren benzine yönelik yasağın tekrar yürürlüğe girmesini desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.

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