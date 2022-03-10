Dolar
14.85
Euro
16.31
Altın
1,996.08
ETH/USDT
2,610.30
BTC/USDT
39,380.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un farklı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü Anadolu Caddesi’nden yayındayız
logo
Ekonomi

Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 10.03.2022
Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek

Moskova

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın dış borcunu ödemesiyle ilgili sürecin, yaptırımlar nedeniyle dondurulan rezervleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dış borçlarını dövizle ödeyebileceklerini belirten Siluanov, "Dış borcun öncelikle dövizle ödenmesine yönelik talimat vereceğiz. Ancak bu sadece eğer rezervlerimize tekrar erişebilirsek gerçekleşir." dedi.

Siluanov, Rusya'nın rezervlerine erişememesi halinde ise rubleyle ödeme yapacaklarına işaret ederek, "Eğer dondurulan rezervlerimize erişimimiz tekrar sağlanmazsa dış borcumuzu rubleyle öderiz. Her koşulda borçlarımızı ödemeye niyetliyiz." diye konuştu.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

BM'den 'Ukrayna'da insani durum alarm veren hızla kötüye gidiyor' uyarısı

BM'den 'Ukrayna'da insani durum alarm veren hızla kötüye gidiyor' uyarısı

CIA Direktörüne göre Rusya, Ukrayna'da kimyasal silah kullanabilir

Ukrayna: Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi

Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek

Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek
Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı

Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı
IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız

IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız