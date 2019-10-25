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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 6,5'e çekti.

Emre Gürkan Abay   | 25.10.2019
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Moskova

Rusya Merkez Bankası faizi Aralık 2014'ten bu yana ilk defa yüzde 6,5 seviyesine düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,5 baz puanlık indirime gidilerek, 6,5'e çekildiği bildirildi.

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 4 ila 4,5’ten yüzde 3,2 ila 3,7’ye çekildiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilmesinin planlandığı ve 2020’nin ilk yarısında, uygulanan sıkı mali politikasından da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Banka, 2019’da Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,8 ila 1,3 seviyesinde tutarken, sermaye çıkışı tahminini ise 40 milyar dolardan 37 milyar dolara çekti.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini yüzde 7’ye kadar düşürmüştü.

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