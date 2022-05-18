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Ekonomi

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, tahvil ödemeleri için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, “Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 18.05.2022
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var

Moskova

Bakan Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen “Yeni ufuklar” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın yaptırımlarda ilk şoku atlattığını belirten Siluanov, “Evet ekonomimizde düşüş olacak. Ekonominin tüm bu kısıtlamalara tepki vermemesi olanaksızdı. Ancak destek önlemleri almasaydık düşüş daha sert olurdu. İlk şoku atlattığımızı düşünüyoruz ancak yine de ilave yaptırım paketleri hazırlıyorlar.” diye konuştu.

Siluanov, teknoloji alanında uygulanan kısıtlamaları aşmanın zaman alacağına işaret ederek, “Ancak makul bir bütçe ve mali politikayla ilave yaptırımlara direnç sağlayacağız ve mali bağımsızlığımızı muhafaza edeceğiz. Duvarlar örüp kendimizi içerisine kapatmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın temerrüde düşme tehlikesiyle ilgili de konuşan Siluanov, “Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız.” yorumunda bulundu.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya’nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 29 Nisan’da, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar cinsinden ödeme yapabildiğini bildirmişti.

ABD yönetiminin Rusya’nın gelecekte gerçekleştireceği tahvil ödemeleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

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