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Ekonomi

Rusya gümrükten 3,3 trilyon ruble gelir elde etti

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Valeriy Pikalyov, yılın ilk yarısında 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 37,5 milyar dolar) gelir elde ettiklerini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Rusya gümrükten 3,3 trilyon ruble gelir elde etti

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pikalyov, Kremlin'de görüştü.

FTS'nin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 500 milyar ruble ilave gelir elde ettiğine işaret eden Putin, "Gümrük kontrolünün etkinliği ve otomasyon artıyor, dijital teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla da üretim kapasitesi güçleniyor." dedi.

Pikalyov da sınır geçiş noktalarında ve ülke içindeki gümrüklerde dijital teknolojiler devreye aldıklarını belirterek, "Yılın ilk yarısında toplanan gelir 3 trilyon 361 milyar rubleye ulaştı." ifadesini kullandı.

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