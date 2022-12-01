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Ekonomi

Rusya dış ticarette doların payını azalttı, rublenin payını yükseltti

Rusya'nın dış ticaretinde doların payı, bu yılın 9 ayında yüzde 34'e düşerken, rublenin payı yüzde 32,4'e çıktı.

Emre Gürkan Abay   | 01.12.2022
Rusya dış ticarette doların payını azalttı, rublenin payını yükseltti

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Mali İstikrar Görünümü" raporunda, kapsamlı yaptırımların uygulandığı Rus finans piyasasına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Uluslararası ödemelerde alternatif para birimlerine geçmenin zorlu bir süreç olduğuna işaret edilen raporda, "Bunun için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir. Şu anda bu altyapı kuruluyor. Halihazırda dış ödemelerin neredeyse yüzde 50'si dolar ve avro dışındaki alternatif para birimleriyle yapılıyor. Bu oran, yıla başlarken yüzde 21 düzeyindeydi." ifadeleri kullanıldı.

Dolar ve avroya alternatif olarak ruble ve yuan ile ödemelerin ön plana çıktığı bilgisine yer verilen raporda, Rusya'nın ihracatında doların payının yılın 9 ayında yüzde 52'den yüzde 34'e düştüğü bildirildi.

Rublenin payının ise söz konusu dönemde yüzde 12,3'ten yüzde 32,4'e çıktığı belirtilen raporda, yuanın payının yüzde 0,4'ten yüzde 14'e yükseldiği, avronun payının ise yüzde 35'ten yüzde 19'a gerilediği kaydedildi.

Raporda, Rus bankalarının temmuz başında 1,5 trilyon ruble seviyesinde olan zarar miktarını, 1 Kasım itibarıyla 400 milyar ruble seviyesine düşürdüğü bildirildi.

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