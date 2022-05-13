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Ekonomi

Rus hükümeti 8 trilyon rublelik mali teşvikleri devreye sokacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bütçe harcamalarının bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttığını, mali teşvik paketleri için bu yıl 8 trilyon ruble harcayacaklarını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 13.05.2022
Rus hükümeti 8 trilyon rublelik mali teşvikleri devreye sokacak

Moskova

Mişustin, hükümet yetkilileriyle Moskova’da gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya’nın bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 1,2 trilyon ruble bütçe fazlası verdiğini söyledi.

Bütçe harcamalarının arttığına işaret eden Mişustin, “Ocak-Nisan 2022 döneminde federal bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 25 oranında arttı, gelirlerde de artış gözlemliyoruz.” dedi.

Yaptırımlar nedeniyle iş dünyasına yönelik önlemler almaya devam ettiklerini belirten Mişustin, “Öncelikli eylem planında yer alan faaliyetler için mali destek bu yıl 5 trilyon rubleyi aşacak, 3 trilyon ruble de başka önlemlere yönlendirilecek.” yorumunu yaptı.

Söz konusu harcama için güçlü bir mali temele ihtiyaç duyduklarını anlatan Mişustin, bu nedenle mali disipline sıkı bir şekilde uymaya devam edeceklerini söyledi.

Batılı ülkelerin savaş nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımların etkisiyle Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.

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