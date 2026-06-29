Rosatom: Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi sonbaharda devreye alınacak

Emre Gürkan Abay
29 Haziran 2026•Güncelleme: 29 Haziran 2026
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Rosatom'un temmuzda, ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması niteliğindeki "sıcak testlere" geçmeyi planladığını belirten Likhachev, bu süreçte reaktör ekipmanları ve sistemlerinin tasarım koşullarındaki güvenilirliğinin sınanacağını kaydetti.
Likhachev, testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklemeye ve üniteyi devreye almaya başlayacaklarını bildirdi.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.