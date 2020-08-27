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Ekonomi

Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı

İngiliz uçak ve motoru üreticisi Rolls-Royce, bu yılın ilk yarısında 5,4 milyar sterlin zarar ettiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 27.08.2020
Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı

Londra

İngiliz uçak ve motoru üreticisi Rolls-Royce grubundan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle Rolls Royce Grubu'nun bu yılın ilk yarısında vergi öncesi 5,4 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

Açıklamada bu yılın ilk yarısında gelirlerin yüzde 24 azalarak toplam 5,6 milyar sterline gerilediği belirtildi.

Salgın nedeniyle bu yılın başından bu yana mali olarak zor bir dönemden geçen gurubun açıklamasında, İngiltere’de Nottinghamshire ve Lancashire’daki üretim tesislerinin kapatılacağı bir kez daha teyit edildi. Bu tesislerde toplam 3 bin kişi istihdam ediliyordu.

Rolls-Royce’un açıklamasında ayrıca önümüzdeki 18 ay içerisinde yaklaşık 2 miyar sterlin seviyesinde ek kaynak girişi sağlamak amacıyla bazı varlıklarını satışa çıkarılacağı, bunların içerisinde merkezi İspanya’da bulunan ITP Aeroa adlı şirketin de bulunduğu belirtildi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Rolls-Royce’un Üst Yöneticisi Warren East ise, talebinin gelecek 5 yıl içerisinde salgın öncesindeki seviyelere ulaşmasının beklenmediğini söyledi.

Rolls-Royce hali hazırda, yaklaşık yarısı İngiltere’de olmak üzere küresel operasyonlarında toplam 50 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Rolls-Royce, mayıs ayında önümüzdeki dönemde yeniden yapılanma planları kapsamında toplam 9 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

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