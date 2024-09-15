Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,578.24
ETH/USDT
2,407.20
BTC/USDT
59,973.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
logo
Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanını açılışından bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanının açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Rize-Artvin Havalimanını açılışından bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı

Trabzon

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın uçak ve yolcu verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İç hatlarda bu yılın 8 ayında 4 bin 901, dış hatlarda 172 uçuş olmak üzere toplam 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, havalimanının hizmete alındığı 2022 yılına göre uçuş trafiğinde yüzde 35 artış gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanının açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın, Türkiye'nin deniz üstüne dolgu yöntemiyle yapılan ikinci havalimanı olduğuna işaret eden Uraloğlu, 2024 verilerine göre 8 ayda iç hatlarda 737 bin 160, dış hatta 16 bin 942 olmak üzere toplam 754 bin 102 yolcu trafiği gerçekleştiğini, 2022 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış yaşandığını aktardı.

Uraloğlu, 2022'de havalimanını kullanan yolcu sayısının 526 bin 880 olduğunu anımsatarak, "Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi." değerlendirmesini yaptı.

Rize-Artvin Havalimanının uçak trafiğine dikkati çeken Uraloğlu, "2022'de 3 bin 760 uçak trafiğine hizmet verildi. Havalimanımızda ilk 8 ayda iç hatta 4 bin 901, dış hatta 172 olmak üzere toplamda 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanımızı hizmete aldığımız 2022 yılına göre uçak trafiği yüzde 35 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak uyarısı
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeybatısında sağanak, Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Kamu Başdenetçisi Malkoç'un, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'ndaki "Gazze" konuşması engellenmeye çalışıldı

Benzer haberler

Trabzon'da isabella üzümünün sofralara yolculuğu başladı

Trabzon'da isabella üzümünün sofralara yolculuğu başladı

Rize-Artvin Havalimanını açılışından bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı

Dünya postacıları Ankara'da buluşacak

Kömürhan Köprüsü'ne, Uluslararası Yol Federasyonu'ndan ödül

Kömürhan Köprüsü'ne, Uluslararası Yol Federasyonu'ndan ödül
Trabzonspor'da Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'da Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi
Trabzonspor'da Muhammed Cham için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'da Muhammed Cham için imza töreni düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet