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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı'na gelecek yıl Umman'dan sefer düzenlenecek

Rize-Artvin Havalimanı'na 2023 yılında Umman'dan haftada iki gün uçuş yapılacağı bildirildi.

Muhittin Sandıkçı   | 09.12.2022
Rize-Artvin Havalimanı'na gelecek yıl Umman'dan sefer düzenlenecek

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı'nın açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Bölgede önemli bir boşluğu dolduran, yapılış yeri ve tekniği, mimarisi ile ön plana çıkan havalimanının her alanda katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, "Yabancı menşeli havayolu firması tarafından ilk düzenli uluslararası uçuş talebi, Umman ülkesine ait SalamAir firması tarafından gerçekleştirildi. Firma sahibi ve yetkilileri yaz ayları boyunca ilimizi ziyaret etmiş, ziyaretleri esnasında Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve turizm sektöründen girişimcileri ile görüşmeler yapmış, devam eden bu süreç ilk düzenli uluslararası uçuş talebinin gerçekleşmesi ile neticelenmiştir." denildi.

Açıklamada, havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılışı yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize'ye özgü mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken havalimanımıza 2023 yılının 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında SalamAir Havayolu Şirketi tarafından Umman ülkesinin başkenti olan Maskat'tan haftada 2 gün olmak üzere seferler düzenlenecektir. Bu seferler havalimanımızın 1. yılında yabancı bir havayolu şirketinin ilk defa düzenli sefer programlaması anlamında önem arz etmektedir."

Açıklamada, çok kısa bir sürede gerçekleşen bu gelişme ve taleplerin artarak devam edeceği yönündeki çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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