Dolar
13.51
Euro
15.43
Altın
1,820.42
ETH/USDT
3,264.40
BTC/USDT
42,658.00
BIST 100
2,100.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştü

Fransız otomobil üreticisi Renault Grubu'nun otomobil ve hafif ticari araç satışları, yarı iletken kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 gerileyerek küresel satışlardaki düşüş serisini üçüncü yıla taşıdı.

Bahattin Gönültaş   | 17.01.2022
Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştü

Berlin

Dacia markasını bünyesinde bulunduran Renault Grubu'ndan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelinde otomobil ve hafif ticari satışlarının geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 4,5 düşerek 2 milyon 696 bin 401'e gerilediği bildirildi.

2021 ile birlikte Renault Grubu'nun küresel satışlarda düşüş serisi üçüncü yıla taşınırken, 2020'de küresel satışlar yüzde 21,3 ve 2019'da yüzde 3,4 gerilemişti.

Söz konusu dönemde Renault markasının satışları yüzde 5,3 azalışla 1 milyon 693 bin 609 olarak gerçekleşirken, Dacia markasının satışları yüzde 3,1 artarak 537 bin 95'e yükseldi.

Açıklamada, Renault markasının Avrupa'da elektrikli otomobil pazarındaki konumunu güçlendirdiği belirtilerek, "E-TECH serisi (elektrik ve hibrit motorlar), 2021'de Avrupa'daki Renault otomobil satışlarının yüzde 30'unu oluşturdu. Bu oran 2020'de yüzde 17 olmuştu." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron belirlenen vakaya virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
'Hızla yayılan Omicron'u maske ve hijyenle frenleyin' uyarısı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
TEİS'ten 'kaliteli ve güvenilir cerrahi maske kullanılmalı' uyarısı

Benzer haberler

Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi

Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi

Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştü

Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markaları belli oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markaları belli oldu
Alman VW Grubu'nun Çin’deki satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştü

Alman VW Grubu'nun Çin’deki satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştü
Hyundai, 2022'de üretim ve ihracatta vites yükseltti

Hyundai, 2022'de üretim ve ihracatta vites yükseltti