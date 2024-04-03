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Ekonomi

Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, sınavla 25 rekabet uzman yardımcısı istihdam edecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Kurum, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

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