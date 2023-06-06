Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 57.92'ye geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,11 puan azalarak 57,92'ye geriledi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,11 puan azalarak 57,92'ye indi. Endeks, nisanda 59,03 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,70 puan artışla 91,92'den 92,62'ye çıktı.
Türk lirasının değeri, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,37 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,61 puan arttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.