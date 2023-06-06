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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 57.92'ye geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,11 puan azalarak 57,92'ye geriledi.

Serhat Tutak  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 57.92'ye geriledi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,11 puan azalarak 57,92'ye indi. Endeks, nisanda 59,03 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,70 puan artışla 91,92'den 92,62'ye çıktı.

Türk lirasının değeri, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,37 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,61 puan arttı.

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