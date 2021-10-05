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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,27 puan artarak 63,09'a yükseldi.

Yunus Türk   | 05.10.2021
Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,27 puan artarak 63,09'a çıktı. Endeks, ağustosta 62,82 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 0,44 puan artarak 79,06'dan 79,50'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, eylülde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,78 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,09 puan arttı.

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