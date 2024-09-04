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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos 2024'te TÜFE bazında 0,63 puan azalarak 62,34'e geriledi.

Mahmut Çil  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e düştü.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan arttı.

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