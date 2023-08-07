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Ekonomi

Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

Ankara

Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

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