Dolar
13.80
Euro
15.65
Altın
1,907.88
ETH/USDT
2,681.00
BTC/USDT
38,380.00
BIST 100
2,016.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, BM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

PTT'den HGS açıklaması

PTT AŞ, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 23.02.2022
PTT'den HGS açıklaması

Ankara

PTT AŞ, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi.

PTT, İyi Parti Genel Başkanıu Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında ifade ettiği "HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı" iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT arasında imzalanan protokol ile HGS kurulumu, işletimi ve bakımının gerçekleştirilmesinde PTT'nin görevlendirildiği anımsatıldı.

HGS projesi kapsamına dahil tüm sistemlerde bankacılık ve finansal işlemlerin yürütülmesi için gerekli altyapı şirket tarafından kurulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yerildi:

"HGS’nin yazılımı, kodları dahil, tasarımı, HGS marka ve patent tescili şirketimize aittir. Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir. Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır.

PTT’nin müşterileri ise tüm PTT şubelerinden, PTT web sitesinden, PTT’nin mobil uygulamasından dolum yapılabilmektedirler. HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

PTT'den HGS açıklaması

PTT'den HGS açıklaması

Bakan Karaismailoğlu, 1,2 milyon OGS kullanıcısının HGS'ye ücretsiz geçirileceğini bildirdi

OGS kaldırılıyor, HGS kalıyor