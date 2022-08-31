Dolar
18.19
Euro
18.16
Altın
1,711.00
ETH/USDT
1,570.40
BTC/USDT
20,222.00
BIST 100
3,168.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta basın mensuplarının sorularını cevaplıyor Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Ekonomi

Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'da enerji fiyatlarının istikrara kavuşması için Avrupa Birliği'ni (AB), Emisyon Ticaret Sistemi'ni (ETS) geçici olarak askıya almaya çağırdı.

Murat Temizer   | 31.08.2022
Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı

Stavanger

Polonya Devlet Televizyonu TVP'nin haberine göre, Morawiecki, dün Danimarka'nın Kopenhag kentinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Morawiecki, AB'nin, hem karbon emisyonlarını azaltmak hem de iklim politikasını uygulamak için kullandığı ana araç olan ETS'yi askıya almasını önerdi.

Habere göre Morawiecki, "Zaten çok yüksek olan elektrik fiyatlarına neden ETS ödenekleri şeklinde 90 ya da 100 avro daha ekleyelim? Tüm Avrupa için enerjiyi güvence altına aldığımız ve Ukrayna'ya barışı geri getirdiğimiz anda sisteme geri dönebiliriz." ifadesini kullandı.

Polonya ve İskandinav ülkeleri, dün Kopenhag'da gerçekleştirilen enerji zirvesi sırasında Rusya tarafından tedarik edilen enerji kaynaklarından tamamen bağımsızlık kazanmak için iş birliği yapma konusunda anlaştı.

Konuyla ilgili deklarasyon, Polonya, Danimarka, İsveç, Letonya, Estonya ve Finlandiya başbakanlarının yanı sıra Almanya Şansölyesi ve Litvanya Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. Ülkeler, Avrupa dışından sıvılaştırılmış doğal gaz başta olmak üzere yakıt ithalatını ve aynı zamanda rüzgar santralleri gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırma konusunda anlaştı.

ETS, AB'nin sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 55 azaltma hedefinin merkezinde yer alıyor. Söz konusu sistemle başta sanayi olmak üzere çeşitli sektörler saldığı her ton karbondioksit karşılığında cezai ödeme yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Motosiklet sürücüleri Avrasya Tüneli'ni sevdi
İBB'den ödenek alamayan bazı özel halk otobüsleri sefere çıkamıyor
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Ambargolarla bizi durduracaklarını düşünenlere yanıldıklarını gösteriyoruz
Denizlerde av sezonu başlıyor

Benzer haberler

Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı

Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı

Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu

AB ülkeleri enerji krizine çare arıyor

Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesinde
AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak

AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak
IEA Başkanı Fatih Birol: Rusya, enerji savaşını kazanmıyor

IEA Başkanı Fatih Birol: Rusya, enerji savaşını kazanmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet