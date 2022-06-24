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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avrupa İnsan Hakları Grubu'na ait bir bankadan 450 milyon avro kredi aldığını açıkladı.

Lejla Biogradlija   | 24.06.2022
Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı Fotoğraf: Agnieszka Majchrowic/AA

Varşova

Polonya, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile imzaladığı kredi anlaşmasıyla ülke sınırları içerisinde bulunan Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 450 milyon avro kredi aldı.

Dört aydır devam Rusya-Ukrayna savaşında Polonya'ya 4,3 milyon Ukraynalı mültecinin geldiği bilgisi paylaşılırken, bunların yarısının başka ülkelere gittiği, yarısının ise halen Polonya'da olduğu ifade edildi.

Polonya'nın mültecilere ücretsiz barınma, sosyal ve tıbbi bakım, eğitim ve iş fırsatları sağladığı belirtildi.

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