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Ekonomi

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı verildi, şirketin Batman, Siirt, Diyarbakır'da sahip olduğu bazı sahaların kamulaştırılmasına karar verildi.

Gülşen Çağatay  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Petrol hakkına müteallik karar

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dixstone Netherlands NV'nin Diyarbakır'da sahip bulunduğu "ARİ/DSN/K/1050" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 18 Nisan 2025'ten itibaren 20 yıl süre ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verilmesi kararlaştırıldı.

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TPAO'nun, Batman ve Siirt'te sahip olduğu "ARİ/TPO/K/L47- d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsat sahasında açılan Arıkaya-2 ve Arıkaya-5 kuyularının lokasyon yolu için gerekli olan ilgili parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, TPAO'nun, Diyarbakır'da sahip olduğu "AR/TPO/K/L45-c1,c2" pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Varınca-33 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Hazro Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır'ın Hazro İlçesi, Varınca köyü'ndeki 104 ada 67 numaralı parselin 14 bin 150,25 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararı alındı.

Ayrıca TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-c1, c2" pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılan Varınca-17 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu, yer altı petrol boru hattı ile enerji nakil hattı için gerekli olan Diyarbakır'ın Hazro ilçesi, Yazgı köyünde kain 209 ada 25 numaralı parselin 19 bin 686,56 metrekarelik (mülkiyet) ve 6 bin 245,16 metrekarelik (irtifak) ile 209 ada 5 numaralı parselin 2 bin 612,07 metrekarelik (mülkiyet) kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

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