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Ekonomi

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de 2 deniz sahası ve Adana'da 1 kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Duygu Alhan  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Petrol hakkına müteallik karar

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Karadeniz'de karasuları dışını kapsayan AR/TPO/KD/E42,E43,F42,F43 pafta numaralı 693 bin 517 hektar ile AR/TPO/KD/E44, E45, F44, F45 pafta numaralı 631 bin 531 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ağustos 2026'ya kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

Ayrıca, TPAO'nun Adana ilini kapsayan AR/TPO/K/N34-d2 pafta numaralı ve 14 bin 403 hektar yüz ölçümüne sahip saha için bugünden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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