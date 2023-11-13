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Ekonomi

Perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda yüzde 13,8 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış kaydetti.

Mert Davut  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda yüzde 13,8 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,6 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 90,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 89,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 67,2 arttı.

Perakende ciro eylülde bir önceki aya göre de yüzde 4,2 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 yükseldi.

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