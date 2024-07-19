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Ekonomi

Pazar yerlerindeki alanlarla ilgili düzenleme yapıldı

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralanması usulünde değişikliğe gidildi.

Mertkan Oruç  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Pazar yerlerindeki alanlarla ilgili düzenleme yapıldı

Ankara

"Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama usulünün kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bütün pazar yerlerinde bulunan satış yerlerinin yalnızca tahsis usulüyle kullandırılması ve mevcuttaki sınırlı ayni haklar ve kiracılık haklarının daha önce tesis edilen sınırlı ayni hak süresinin sonuna kadar geçerli olmasının sağlandığı da ifade edildi.

Böylelikle, pazar yerlerindeki satış yerlerinin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama sorununun çözüldüğü belirtilen açıklamada, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesinin de önüne geçildiği kaydedildi.


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