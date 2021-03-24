Euro
9.40
Dolar
7.91
BIST 100
1,413.86
Altın
1,733.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

'Para politikası operasyonel çerçevesi korunacak'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile görüştü. Görüşmede bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceği ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağı vurgulandı.

Murat Birinci   | 24.03.2021
'Para politikası operasyonel çerçevesi korunacak'

İstanbul

Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul'da görüştü.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü.

Merkez Bankasının, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade eden kaynaklar, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi.

Üst düzey bankacılar, TCMB'nin enflasyon görünümü, gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon oranları da dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye devam edeceğini aktardı.

Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi.

Bankacılık sektör temsilcileri, TCMB'nin veri odaklı yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını dikkate alarak kararlarını belirleyeceğini dile getirdi.

TCMB'nin serbest piyasa kurallarına ve dalgalı kur sistemine bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen kaynaklar, TCMB'nin bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını bildirdi.

Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB'nin, bankalara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, Merkez Bankasının ve bankaların kendi bilançosunu yöneteceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bin 849'a yükseldi
Hindistan'ın batıdaki eyaletinde Kovid-19'un 'Çift mutant' varyantı görüldü
İspanya'da hükümetin 'yabancı turiste evet, yerli turiste hayır' kararı tartışılıyor
Belçika, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ilave kısıtlamalar getirdi

Benzer haberler

'Para politikası operasyonel çerçevesi korunacak'

'Para politikası operasyonel çerçevesi korunacak'

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira verdi

TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile toplantı yaptı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek
Küresel piyasalarda enflasyon endişesi sürüyor

Küresel piyasalarda enflasyon endişesi sürüyor
TCMB'nin eski başkanı Ağbal: Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

TCMB'nin eski başkanı Ağbal: Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim