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Ekonomi

Palamut tekrar ağlara takılmaya başladı

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, az miktarda palamut avlayarak limana döndü.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 28.11.2019
Palamut tekrar ağlara takılmaya başladı

Sinop

Sezon başında balıkçıların büyük umut bağladığı ancak bugüne kadar yeterli avı yapılamayan palamut, son günlerde tekrar ağlara takılmaya başladı. 

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun bu sezon yüz güldürmediğini söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının mevsime göre halen yüksek olduğuna işaret eden Bayrak, "O nedenle hamsi dışında diğer balık türleri pek verimli değil. Palamut yok gibi bir şey ama son günlerde az da olsa ağlara takıldı. Çok büyük beklentimiz yok ama sezonun kalanında biraz daha bollaşmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise avlanan palamutların büyüklüklerine göre tanesi 5 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu belirterek, "Vatandaşımız palamudu özlemiş. İlgi var ama maalesef balık az. İnşallah havaların soğumasıyla biraz daha fazla avlanır." ifadesini kullandı. 

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