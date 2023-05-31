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Ekonomi

Pakistan'dan IMF'ye "iç işlerine müdahale" tepkisi

Pakistan Gelir ve Maliye Bakan Yardımcısı Ayşe Gous Paşa, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Uluslararası Para Fonuna (IMF) tepki gösterdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Pakistan'dan IMF'ye "iç işlerine müdahale" tepkisi Fotoğraf: Murteza Khaliqi/AA

İslamabad

Geo News televizyonundaki habere göre, Paşa, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter'in, ülkedeki siyasi gelişmelere atıfla "anayasa ve hukukla ileriye doğru barışçıl bir yol bulunabileceğini umduklarına" ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

IMF'nin yerel politikaya dair yorum yapmadığını anımsatan Paşa, Porter'in açıklamasını olağan dışı bulduğunu ve bunun iç işlerine müdahale olduğunu belirtti.

Başbakan Şahbaz Şerif'in, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile geçen hafta görüştüğüne yönelik haberleri doğrulayan Paşa, Şerif'in Georgieva'ya "İslamabad'ın tüm yükümlülüklerini karşılayacağına" ilişkin güvence verdiğini aktardı.

Porter, dün yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistan'ın, 2023-2024 federal bütçesi açıklanmadan önce anlaşmaya varmasını umduğunu belirtmişti.

Pakistan'da 2023-2024 federal bütçesinin haziranda açıklanması bekleniyor.

IMF ile anlaşma

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

Merkez Bankası döviz rezervleri 4,3 milyar dolar

IMF ile Pakistan arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerde de henüz ilerleme kaydedilmedi.

Pakistan, IMF'nin tüm taleplerinin karşılandığını belirtiyor.

Pakistan'ın döviz rezervleri 4,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

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