Dolar
34.43
Euro
36.38
Altın
2,566.09
ETH/USDT
3,048.60
BTC/USDT
87,404.00
BIST 100
9,491.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit törenine katılıyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşuyor A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi’nde Galler ile yapacağı maçın son hazırlığını Riva Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde gerçekleştiriyor
logo
Ekonomi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde yükseldi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Eylül 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar artarak 178,5 milyar dolar oldu.

Tunahan Kükürt  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde yükseldi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu eylülde 2023 sonuna kıyasla 14,3 milyar dolar yükselerek 178,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 10,2 milyar dolar artarak 165,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 4,1 milyar dolar yükselişle 13,3 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları eylülde 2023 sonuna göre 1,7 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,6 milyar dolar yükselerek 18,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 52 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 2,2 milyar dolar yükselerek 12,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, eylülde 2023 sonuna göre 2,8 milyar dolar artışla 7,3 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 479 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

1 yıl içindeki anapara geri ödemesi 54,3 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 5,1 milyar dolar artarak, 111,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3,5 milyar dolar yükselerek 11,4 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 165,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sı dolar, yüzde 35’i avro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 4,9’u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8’ini dolar, yüzde 15,9’unu avro, yüzde 35,3'ünü Türk lirası ve yüzde 5’ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,6’sı finansal kuruluşlara, yüzde 62,4’ü ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,5’i finansal kuruluşlara, yüzde 21,5’i ise finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,3 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Dünyanın incisi" İstanbul Boğazı'ndan saatte ortalama 5 gemi geçti
Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
PTT'den "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Benzer haberler

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde yükseldi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Ocak-ağustos dönemleri baz alındığında, Türkiye’nin AB ithalatındaki payı yüzde 4,1 ile tarihi zirvesine çıktı

Yılın 9 ayında Türkiye'ye yaklaşık 7,7 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Yılın 9 ayında Türkiye'ye yaklaşık 7,7 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
TCMB'den "FAST Güvenli Ödeme İşlemi" videosu

TCMB'den "FAST Güvenli Ödeme İşlemi" videosu
TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet