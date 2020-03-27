Özel sektörden çalışanlarına destek
Sanko Holding küresel salgın kökenli ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla Türkiye genelinde Sanko şirketlerinde istihdam edilen, taşeron ve stajyerler dahil 14 bini aşkın çalışanına 1.000'er lira destek sağladı.
İstanbul
Sanko Holding'den yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 21 bin aileye ulaştırılacak paketlerde, 5’er kilogram yağ, şeker, pirinç ve makarna bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, "Valilikten yapılan duyuruda yardım paketleri için herhangi bir talep alınmayacağı ve yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin evlerine Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bırakılacağı bildirildi. Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınıyla mücadelede şehrin hayırseverlerinin ön saflarda yer aldığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, bu zor süreçte desteğini esirgemeyen Sanko Holding ailesine teşekkür ederek herkesi gönül seferberliği kampanyasına desteğe davet etti." ifadelerine yer verildi.
Sanko Holding ayrıca küresel salgın kökenli ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla Türkiye genelinde Sanko şirketlerinde istihdam edilen, taşeron ve stajyerler dahil 14 bini aşkın çalışanına 1.000'er lira destek sağladı.
Sanko, çalışanlarının yanı sıra müşterilerinin Türkiye’nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla da 31 Mart tarihine kadar Sanko şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, "vade farklı ilave edilmeksizin" 60 gün ertelemişti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanındığını anımsatarak, "İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için bireysel önlemlerin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her şeyi devletten bekleyerek hiçbir millet layık olduğu değere ulaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Konukoğlu, kurucusu olduğu ASCE İnşaat’ın da müşterilerine destek olmak için mart ve nisan taksitlerinin ödeme vadesini 60 gün ertelediğini ve bu taksitlere herhangi bir vade farkı uygulanmamasına karar verdiğini kaydetti.
Kaptan Demir Çelik Grubu'ndan çalışanlarına bir asgari ücret ikramiye
Öte yandan Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu Genel Müdürü Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılmaması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, personelin çalıştığı her alanda dezenfekte çalışması yaptıklarını ve kimseyi işten çıkarmadıklarını ifade etti.
Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntıdan kurtulacağını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:
"İşçilerimizi hem ekonomik hem de hijyen anlamında korumak için çalışma başlattık. İlk önce çalışma yerlerini dezenfekte ettirdik. Daha sonra tüm çalışanlarımıza birer asgari ücret ikramiye verme kararı aldık. Bu kararın moral olarak çalışmalarımıza iyi geleceğini düşünüyoruz. Alt taşeron üst taşeron ayırmadan fabrikamızın kapısından giren tüm personele bir asgari ücret ikramiye verdik."
Asyaport’tan sahada çalışan personeline 1.000 TL ikramiye
Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından Asyaport'un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Asyaport ve Medlog bünyesinde Türkiye genelinde sahada çalışan yaklaşık 2 bin personele net 1.000 TL ikramiye vereceklerini söyledi.
Soyuer, limanda ve şirkette koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ve sahada çalışan personele ikramiye verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Limanda gerekli olan tüm tedbirlerin alındığına dikkati çeken Soyuer, "Bizde çalışma zaten bitişik nizam değil. Geminin üstüne personel çıkıyor ve konteynerlerin kilitlerini söküyor. Ondan sonra vinçler otomatik olarak el değmeden geminin üstünden alıyor malı veya geminin üstüne koyuyor. Dolayısıyla bizim gemiyle veya gemicilerle irtibatımız bu düzeyde. Bizim çalışmalarımızın yüzde 99’u da açık havada." diye konuştu.
"Liman hareketlerinde 2019 yılına göre şu an için hiçbir azalma yok"
Soyuer, limandaki gemi hareketliliğine ilişkin ise "Liman hareketliliğinde 2019 yılına göre şu an için hiçbir azalma yok. Ocak, şubat ve mart için söylüyorum. Nisan'da bir miktar Çin'den yüklemeler azaldığı için düşüş olacak. Ama ihracat iyi gidiyor, ithalat da zaruri maddelerin, ara ham maddelerin gelmesi sebebiyle o da belirli bir seviyede devam ediyor. Liman hareketliliğinde yıl sonu için yüzde 10-15 gibi bir düşüş olur muhtemelen. Ama daha uzarsa ne olacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Çalışanlarımız ilk başta ikramiyeye inanamadı"
Koronavirüs sürecinde sahada çalışanlarına destek amacıyla ikramiye verileceğini belirten Soyuer, şunları kaydetti:
"Biz bir aile olarak çalışıyoruz. Ben işimin başındayım oğlum Medlog’un başında. Burada bir patron işçi ilişkisi yok. Bu insanlar sahada görevlerini hakkıyla yapıyorlar. Biz de düşündük dedik ki onlar o kadar işlerine, şirketlerine bağlılık gösteriyorlarsa bizim de onlara bu türbülanslı günlerde moral yaratacak bir katkımız olsun dedik.
Türkiye’de muhtelif yerlerde sahada çalışan yaklaşık 2 bin personele mart ayı maaşına ek olarak 1000 TL net ikramiye vereceğiz. Çalışanlarımız buna ilk başta inanamadılar. Benim imkanım var ve yaptım. İmkanı olanlara da bir mesajdır aslında bu."