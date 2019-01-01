'Otomotivde ulusal pazar odaklı satışlar ivme kazanacak'

İSTANBUL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının son 2 ayında uygulanan ÖTV ve KDV indirimi teşviklerinin 2018 yılına damgasını vurduğunu belirtti.

Atılımın, sektöre derin bir nefes aldırdığını ifade eden Yenigün, otomotiv sanayisine olduğu kadar sektörün tamamına yaşam enerjisi verdiğini vurguladı.

Alınan bu isabetli kararların, 2019 yılının ilk 3 ayında da uygulamada kalacak olmasından da büyük mutluluk duyduklarını bildiren Yenigün, "ÖTV ve KDV indirimi, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayisinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ali Atar



