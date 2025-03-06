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Ekonomi

Otomotiv ihracatında ocak-şubat rekoru

Otomotiv sektörü, ocak-şubat döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artırarak 5 milyar 979,5 milyon dolara çıkardı ve bu dönemdeki en yüksek ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Otomotiv ihracatında ocak-şubat rekoru

İstanbul

Dünya ekonomileri bir yandan enflasyonla mücadele ederken, diğer taraftan resesyon gölgesi altında yönünü bulmaya çalışıyor. Jeopolitik ve siyasi çatışmalar, ekonomi politikalarını belirlemede ülkeleri zorluyor.

Küresel zeminde görünümün net olmadığı bu dönemde Türkiye'nin ihracatındaki artış dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 2,1 artış göstererek 41 milyar 960 milyon 765 bin dolar oldu. Otomotiv ihracatı ise bu dönemde 5 milyar 979,5 milyon dolarla en yüksek ocak-şubat rakamına ulaşırken, sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 81,7 milyon dolarlık otomotiv sanayi, 3,4 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi 2,5 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 32 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 1,1 milyon dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotivde en fazla ihracat 931,7 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 646,2 milyon dolarla Birleşik Krallık, 643,3 milyon dolarla Fransa, 542,2 milyon dolarla İspanya ve 489,6 milyon dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İspanya zirvede yer aldı. Ocak-şubat döneminde otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 186,8 milyon dolar arttı. İhracat artışında İspanya'yı 88,1 milyon dolarla Slovenya, 77,4 milyon dolarla Almanya, 53,7 milyon dolarla Romanya, 39,6 milyon dolarla Fransa izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 347,7 milyon dolarlık, Romanya'ya 213,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'nden

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi. Bu dönemde, İstanbul'dan 1,3 milyar dolar, Bursa'dan 1,2 milyar dolar, Sakarya'dan 684,4 milyon dolar, Ankara'dan 212,9 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Yıllar itibarıyla ocak-şubat dönemleri

Son 10 yılın ocak-şubat dönemleri otomotiv ihracatı karşılaştırıldığında, 2016 yılında 3,5 milyar dolarlık dış satım yapan sektör, 2017'de 4,3 milyar dolar, 2018'de 5,1 milyar dolar, 2019'da 4,87 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

2020'de 4,9 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, 2021'de 4,8 milyar dolar ve takiben 2022'de 4,76 milyar dolar, 2023'te 5,3 milyar dolar ve 2024'te de 5 milyar 904 milyon dolarlık uluslararası satış yaptı.

TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 yılı ocak-şubat dönemi otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ve değişimleri şöyle: (bin dolar)


1 OCAK - 28 ŞUBAT (Bin dolar)
ÜLKE20242025DEĞ. (yüzde)
ALMANYA854.242,49931.691,42%9,1
BİRLEŞİK KRALLIK694.399,86646.205,74-%6,9
FRANSA603.656,86643.273,06%6,6
İSPANYA355.413,98542.209,80%52,6
İTALYA619.816,98489.632,16-%21,0
SLOVENYA259.612,99347.710,47%33,9
BELÇİKA234.709,21245.703,89%4,7
POLONYA273.665,91239.694,87-%12,4
ROMANYA159.451,14213.121,62%33,7
ABD190.575,04198.064,60%3,9
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