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Ekonomi

Ordu'da balıkçı tezgahlarını hamsi ve istavrit süslüyor

Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 30, istavritin kilogramı ise 20-25 liradan satışa sunuluyor.

Eyüp Elevli   | 05.02.2022
Ordu'da balıkçı tezgahlarını hamsi ve istavrit süslüyor

Ordu

Karadeniz'in balıkçılıkta öne çıkan kentlerinden Ordu'da tezgahlarda hamsi, istavrit, levrek, somon, kefal ve sarı kanat gibi çeşitler yer alıyor.

Altınordu ilçesinde balık satan Sezer Ceylan, AA muhabirine, balık çeşitliliğinin bu sene iyi olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla balıkların denizde daha da derinlere kaçtığını belirten Ceylan, "Denizde balık var. Suların ısınmasıyla beraber çeşitlilik daha fazla olur. Şu anda da hamsi, istavrit, levrek gibi balıklar var." dedi.

Ceylan, Karadenizlilerin en fazla hamsi, mezgit ve istavriti tercih ettiğini dile getirerek, hava sıcaklıklarının iyileşmesiyle 30 lira olan hamsi fiyatının düşmesini beklediklerini ifade etti.

Haşim Topal da bölgede hamsinin rağbet gördüğünü, istavritin 20, levreğin 85, somonun 75, kefalin 25 ise liradan satıldığını belirtti.

Balık satın alan Uğur Dalgıç, aile olarak balığı severek tükettiklerini, her hafta balık yemeye çalıştıklarını söyledi.

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