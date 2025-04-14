Dolar
38.06
Euro
43.10
Altın
3,204.58
ETH/USDT
1,661.20
BTC/USDT
84,576.00
BIST 100
9,449.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu uzay yolcuları, başarıyla dünyaya geri döndü.
logo
Ekonomi

OPEC'in ham petrol üretimi martta günlük 78 bin varil azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, martta bir önceki aya göre günlük 78 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varile geriledi.

Duygu Alhan  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
OPEC'in ham petrol üretimi martta günlük 78 bin varil azaldı

Ankara

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke İran, en çok düştüğü ise Irak oldu.

İran'da üretim günlük 12 bin varil artarak 3 milyon 335 bin varile yükseldi. Irak'ta ise günlük üretim 34 bin varil azalarak 3 milyon 981 bin varile geriledi.

Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 4 bin varil artarak 8 milyon 964 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 78 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 37 bin varil düşüşle 41 milyon 20 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, küresel petrol talep tahminini aşağı yönlü revize etti

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 50 bin varil olması bekleniyor. Bu oran bir önceki raporda 105 milyon 200 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Talebin, geçen yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük yaklaşık 1 milyon 250 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 40 bin varil artacağı hesaplanıyor.

Bu yıl talebin günlük 59 milyon 310 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 740 bin varilini ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, geçen yıl küresel petrol talebinin 103 milyon 750 bin varil seviyesinde gerçekleştiği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerde av yasağı yarın başlıyor
Adana'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" iddiasını yalanladı
DMM, "Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasını yalanladı
Türkiye, Sudan'daki mülteci kampına yapılan saldırıyı kınadı

Benzer haberler

OPEC'in ham petrol üretimi martta günlük 78 bin varil azaldı

OPEC'in ham petrol üretimi martta günlük 78 bin varil azaldı

ABD, bu yıl için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

OPEC+ üyesi 8 ülke mayıs ayı için üretim artışı planını hızlandırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet