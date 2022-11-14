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Ekonomi

OPEC'e göre küresel petrol üretimi ekimde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre günlük yaklaşık 700 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Firdevs Yüksel   | 14.11.2022
OPEC'e göre küresel petrol üretimi ekimde arttı

İstanbul

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi ekimde bir önceki aya göre 210 bin varil azalarak 29 milyon 490 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29,1 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Irak'ta arttı. Suudi Arabistan ve Angola ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 33 bin varil, Irak'ta 20 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 149 bin varil, Angola'da 78 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 900 bin varil artarak yaklaşık 72 milyon varil oldu.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı ekimde bir önceki aya göre günlük yaklaşık 700 bin varil artışla 101 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılki seviyenin 4 milyon varil üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon 550 bin varil artarak 99 milyon 570 bin varil olması bekleniyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 1 milyon 280 bin varil artarak 46 milyon 120 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 270 bin varil artarak 53 milyon 450 bin varil olacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise günlük 2 milyon 240 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 820 bin varile ulaşması bekleniyor.

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