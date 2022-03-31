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Ekonomi

OPEC petrol üretimine ilişkin IEA verilerini kullanmayacağını bildirdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bugünden itibaren üye ülkelerin petrol üretimine ilişkin ikincil kaynak olarak Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) veri almayacağını açıkladı.

Sibel Morrow   | 31.03.2022
OPEC petrol üretimine ilişkin IEA verilerini kullanmayacağını bildirdi

Ankara

OPEC tarafından yapılan açıklamada, kararın bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen olağanüstü konferansta alındığı belirtildi.

OPEC üyesi ülkelerin üretim miktarını değerlendirmek için ikincil kaynak olarak IEA verilerini kullanılmayacağı ifade edilen açıklamada, IEA'nın yerine söz konusu verilerin İskoçya merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie ve Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'den temin edileceği kaydedildi.

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