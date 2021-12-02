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Ekonomi

OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak ayında da devam etme kararı aldı.

Firdevs Yüksel, Aşkın Kıyağan   | 02.12.2021
OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

Viyana

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve ocak ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 23. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun mevcut petrol piyasası temelleri doğrultusunda, ocak ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı aldığı ifade edildi.

Grubun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri takip etmek, piyasayı daha yakından izlemek ve gerektiğinde üretim ayarlamaları yapmak için toplantılarına devam edeceği kaydedildi.

OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 4 Ocak'ta yapılacak.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Salgın kaynaklı talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini nisan ayından bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, son olarak temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.

Toplantı öncesi petrol piyasalarındaki gelişmeler

Salgında ilk şokun atlatılmasının ardından hızla toparlanma sürecine giren küresel ekonomi talepte artışa neden olurken, petrol fiyatları arzın artan talep karşısında yetersiz kalmasıyla son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD, akaryakıt fiyatlarında da artışa neden olan bu durumdan sorumlu tuttuğu OPEC+ grubuna yüksek petrol fiyatlarına karşı üretimini artırma çağrısında bulundu.

Ancak grup, daha önce aldığı karara bağlı kalarak günlük petrol üretiminde her ay kademeli olarak 400 bin varillik artış planına devam etti.

Üretim artışı çağrısı cevapsız kalan ABD, büyük petrol tüketicisi ülkelere stratejik petrol rezervlerinden koordineli satış önerisinde bulundu. Talebi Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'den karşılık bulan ülke, 23 Kasım'da stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını duyurdu.

ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak rezerv satışı hamlesi fiyatlar üzerinde kısmi bir gerilemeye neden olsa da yetersiz kaldı. Petrol fiyatları, Dünya Sağlık Örgütü'nün 25 Kasım'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni bir varyantının tespit edildiğini açıklamasıyla sert düşüş gösterdi.

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