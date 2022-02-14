Dolar
13.56
Euro
15.35
Altın
1,855.63
ETH/USDT
2,874.20
BTC/USDT
42,179.00
BIST 100
1,996.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in karar duruşması öncesi ailenin avukatı Rezan Epözdemir adliye binası önünde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

OGS kaldırılıyor, HGS kalıyor

Erhan Cihan Ünal   | 14.02.2022
OGS kaldırılıyor, HGS kalıyor

Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.

KGM'den yapılan açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin, OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği belirtildi.

Ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği bildirildi.

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz
HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

OGS kaldırılıyor, HGS kalıyor

OGS kaldırılıyor, HGS kalıyor