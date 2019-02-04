Ocak ayının zam şampiyonu çarliston biber

ANKARA

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çarliston biberi, yüzde 80,94 ile patlıcan, yüzde 67,63 ile ıspanak izledi.

Ocakta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 63,84 ile sivri biber, yüzde 53,31 ile taze fasulye, yüzde 44,31 ile salatalık, yüzde 38,75 ile domates, yüzde 36,03 ile havuç, yüzde 28,41 ile kabak, yüzde 23,31 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmetler yer aldı.

En çok etek ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,02 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,37 ile kadın hırkası, yüzde 15,42 ile kadın kazağı, yüzde 14,76 ile elbise, yüzde 13,77 ile anorak tip çocuk kabanı, yüzde 12,95 ile erkek kazağı, yüzde 12,72 ile erkek montu izledi.

Muhabir: Mehtap Yılmaz