Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,837.80
BTC/USDT
95,819.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi, TEKNOFEST KKTC’nin son gün etkinliklerinde gösteri atlayışı gerçekleştiriyor.
logo
Ekonomi

Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin nükleer programı içinde yerli sanayi katkısının artırılması amacıyla Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi'ni (NETBİS) kullanıma açtı.

Gülşen Çağatay  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla oluşturulan NETBİS'te Türk firmalarına ait güncel bilgilere yer verilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

NETBİS'in Türk firmalarının kapasitelerine ilişkin güncel bilgileri sunması yanında gelecekteki nükleer santral projelerinde, ihale duyuru ve iletişim platformu olarak da kullanılması amaçlanıyor.

Sistem ile tutulacak bilgilerin, nükleer santral projeleri ve termik santraller başta olmak üzere diğer elektrik üretim santralleri, boru hatları, petrokimya tesisleri gibi enerji tesislerinde de yerlileştirmeyi artırmak üzere ilgili kamu kurumları ile paylaşılması planlanıyor.

Türkiye'de nükleer santrallerde kazanılan tecrübe ile Türk firmalarının dünyadaki diğer nükleer santraller için ekipman, malzeme, hizmet ihracatçısı olma potansiyeli bulunuyor ve NETBİS ile toplanacak bilgilerin dünya çapında Türk sanayisini tanıtmak için paylaşımı da amaçlanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargı paketiyle magandalara verilecek cezalar artırılacak
"Kaza kara noktaları" iyileşiyor, ölümlü kazalar azalıyor
Türkiye'nin ulusal hak arama kurumlarından TİHEK 9 yaşında
Bakan Yardımcısı Şatıroğlu'ndan Türkiye'nin elektrik sistemine güven vurgusu
Amelebirliği sağladığı desteklerle iyi ve kötü günlerinde madencilerin yanında

Benzer haberler

Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti

Türkiye: Nükleer silahlardan arındırılmış dünya hedefini ve barışçıl nükleer enerji kullanımını destekliyoruz

İspanyol uzman, elektrik kesintilerinin sebebini "nükleer enerjiyi ihmal" ve "siber saldırı" olarak görüyor

İspanyol uzman, elektrik kesintilerinin sebebini "nükleer enerjiyi ihmal" ve "siber saldırı" olarak görüyor
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonunda 118 bin megavatı aştı

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonunda 118 bin megavatı aştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet