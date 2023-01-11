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Ekonomi

Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'ten yapılacak

Noterler tarafından düzenlenecek taşınmaz satış sözleşmelerine ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Ferdi Türkten   | 11.01.2023
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'ten yapılacak

Ankara

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Noterler Birliğinin "e-randevu/başvuru" uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Gerekli belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne (TNBBS) yüklenecek ve belgelerin asılları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek.

Noter, başvuru üzerine TNBBS'den başvuru belgesi düzenleyecek. Hukuki veya fiili engel nedeniyle başvuru belgesinin düzenlenememesi durumunda başvuru reddedilerek taraflara güncelleme imkanı sağlanacak.

Noter düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi'nden iletecek. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına engel hukuki bir durumunun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi hazırlayacak.

Sözleşme Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek ve tapu müdürlüğünce tapu siciline tescili sağlanacak.


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