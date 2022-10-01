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Ekonomi

Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı başladı.

Murat Temizer   | 01.10.2022
Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

Ankara

Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.

Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı." ifadesine yer verildi.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.

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