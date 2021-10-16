Nohudun ihracatı kayda bağlandı
İhracı kayda bağlı ürünler listesine nohut, sülfürik asit ve saf amonyak dahil edildi.
Ankara
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle hracı kayda bağlı mallar listesine nohut (garbanzos), sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak eklendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.