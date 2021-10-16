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Ekonomi

Nohudun ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine nohut, sülfürik asit ve saf amonyak dahil edildi.

Merve Özlem Çakır   | 16.10.2021
Nohudun ihracatı kayda bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle hracı kayda bağlı mallar listesine nohut (garbanzos), sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak eklendi.

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