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Ekonomi

Niğde'de patateste 1 milyon 45 bin ton rekolte bekleniyor

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de, bu yıl 1 milyon 45 bin ton rekolte beklendiğini bildirdi.

Kürşad Gün  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Niğde'de patateste 1 milyon 45 bin ton rekolte bekleniyor

Niğde

Baş, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok tarım ürününde söz sahibi olan Niğde'de patates, lahana, elma, kiraz ve nektarin gibi ürünlerde hasadın devam ettiğini ve çiftçilerinin rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Niğde'nin tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Baş, altyapı yatırımlarıyla ihracatının da gelişmeye başladığına işaret etti.

Baş, önemli üretim kalemlerinden ve stratejik ürünlerden patates, lahana, çavdar, kuru fasulye, elma, domates, kiraz, nektarin gibi ürünlerde Türkiye'de ilk 10'da olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Patates rekoltesinde bu yıl, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de artış var. Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de 2023 yılında 194 bin 800 dekar alanda 757 bin 480 ton rekolte elde edilirken, 2024 yılında ise ekim alanı 261 bin 300 dekara yükselirken, rekoltenin de 1 milyon 45 bin tona yükselmesi bekleniyor. Lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan kentte, 25 köyümüzde hasadımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ile lahana üretimimiz aynı."

Türkiye'de elma ağacı bakımından ilk sırada yer alan Niğde'nin üretimde Isparta'dan sonra ikinci sırada yer aldığını aktaran Baş, "İlimizde 2023 yılında 240 bin 590 dekar alanda üretimi yapılan elmada 581 bin 304 ton elma rekoltesi elde edildi. 2024 yılında elma üretimi yapılan alan 246 bin 900 dekar alana yükselirken, bu yıl beklenen rekolte ise 621 bin 788 ton." dedi.

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