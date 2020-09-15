Euro
8.87
Dolar
7.49
BIST 100
1,108.91
Altın
1,951.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York Fed imalat endeksi eylülde beklentiyi aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, eylülde piyasa beklentisini geride bırakarak 17 değerine yükseldi.

Dilara Zengin   | 15.09.2020
New York Fed imalat endeksi eylülde beklentiyi aştı

Washington

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 13,3 puan artışla 17 değerine çıktı.

Bu dönemde hızlı bir yükseliş kaydeden ve New York eyaletindeki ekonomik faaliyette sağlam bir büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 6 değerini alması yönündeydi.

Endeks, temmuzda 17,2 değerine yükselerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izlemiş, ağustos ayında ise 3,7 değerine gerilemişti.

Yeni sipariş endeksi, eylülde 8,8 puan artarak 7,1 değerine, sevkiyat endeksi de 7,4 puanlık artışla 14,1 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 34,3'ten 40,3 değerine çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'ne ilişkin yeni genelge
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı
Güney Afrika'da 12 milyon kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

New York Fed imalat endeksi eylülde beklentiyi aştı

New York Fed imalat endeksi eylülde beklentiyi aştı

Piyasaların gözü Fed'in karar metni ve sözle yönlendirmesinde

Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Ermaksan, yerli imkanlarla yeni 'eklemeli imalat makinesi' üretecek

Ermaksan, yerli imkanlarla yeni 'eklemeli imalat makinesi' üretecek
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainar: Ekonomi Kovid-19 salgınıyla ilgili belirsizlikle yüzleşmeye devam ediyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainar: Ekonomi Kovid-19 salgınıyla ilgili belirsizlikle yüzleşmeye devam ediyor
Fed Başkan Yardımcısı Clarida: Düşük işsizlik oranı tek başına faiz artırımı için yeterli değil

Fed Başkan Yardımcısı Clarida: Düşük işsizlik oranı tek başına faiz artırımı için yeterli değil